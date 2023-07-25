Завод "Москвич" получил ОТТС на новый автомобиль

Несмотря на то, что производитель еще не анонсировал эту модель, известно, что в этом году на конвейер столичного предприятия должны выйти две новинки. Возможно, уже этим летом начнется производство лифтбека "Москвич 6", который известен в Китае как JAC A5 Plus. Автомобиль имеет длину 4780 мм, 1,5-литровый 150-сильный турбомотор в сочетании с шестиступенчатой "механикой" или вариатором. Продажи начнутся в октябре.