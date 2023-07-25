Завод "Москвич" получил ОТТС на новый автомобиль
Одна из новых моделей завода "Москвич" получила одобрение типа транспортного средства от Росстандарта под внутренним индексом DD1. Об этом пишет Auto.ru.
Несмотря на то, что производитель еще не анонсировал эту модель, известно, что в этом году на конвейер столичного предприятия должны выйти две новинки. Возможно, уже этим летом начнется производство лифтбека "Москвич 6", который известен в Китае как JAC A5 Plus. Автомобиль имеет длину 4780 мм, 1,5-литровый 150-сильный турбомотор в сочетании с шестиступенчатой "механикой" или вариатором. Продажи начнутся в октябре.
Также планируется наладить сборку кроссовера "Москвич 5", известного в Китае, как JAC Sehol X6, до конца этого года. Машина будет доступна с 1,5-литровыми турбомоторами мощностью 149 и 184 л.с., шестиступенчатым «роботом» либо вариатором.
Предприятие объявило о распространении программ льготного кредитования и лизинга на свои модели благодаря включению в специальный инвестиционный контракт, заключенный технологическим партнером КамАЗа с Минпромторгом.