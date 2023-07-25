Hennessey займется выпуском гиперкара в стиле Porsche Carrera GT
Техасский тюнер и производитель гиперкаров Hennessey займется производством бензиновой машины в стиле Porsche Carrera GT. Однако раньше в планах был выпуск батарейного гранд-турера Deep Space, заявил изданию Top Gear основатель компании Джон Хеннесси.
Отмечается, что планы пришлось изменить под давлением клиентов.
Сейчас подразделение Hennessey Special Vehicles занимается постройкой гиперкаров Venom F5. Теперь их выпускают в трех вариациях. После передачи покупателям всех экземпляров наступит время для следующей машины.
Хеннесси отметил, что дебют нового гиперкара ожидается в 2027 или 2028 году.
Есть вероятность, что машина будет представлена с безнаддувным двигателем и механической коробкой передач. Причем речь идет об автомобиле с открытым кузовом.
Porsche, который выпускали в середине нулевых, оснащали 5,7-литровым атмосферником V10 на 612 л.с. и 590 Нм в сочетании с шестиступенчатой МКП. Что касается Hennessey, то он дает своему Venom F5 6,6-литровый турбированный V8, развивающий 1844 л.с. и 1617 Нм, в связке с семиступенчатым «роботом».
Как отмечается, компания не собирается отказываться от проекта Deep Space. Уточняется, что его реализуют чуть позднее.
Ранее сообщалось, что на автозаводе Jizzakh Auto в Узбекистане, вероятно, организуют производство гибридов, электрокаров и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания Volkswagen.