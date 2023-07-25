Hennessey займется выпуском гиперкара в стиле Porsche Carrera GT

Техасский тюнер и производитель гиперкаров Hennessey займется производством бензиновой машины в стиле Porsche Carrera GT. Однако раньше в планах был выпуск батарейного гранд-турера Deep Space, заявил изданию Top Gear основатель компании Джон Хеннесси.

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Отмечается, что планы пришлось изменить под давлением клиентов.

Сейчас подразделение Hennessey Special Vehicles занимается постройкой гиперкаров Venom F5. Теперь их выпускают в трех вариациях. После передачи покупателям всех экземпляров наступит время для следующей машины.

Хеннесси отметил, что дебют нового гиперкара ожидается в 2027 или 2028 году.

Есть вероятность, что машина будет представлена с безнаддувным двигателем и механической коробкой передач. Причем речь идет об автомобиле с открытым кузовом.

Porsche, который выпускали в середине нулевых, оснащали 5,7-литровым атмосферником V10 на 612 л.с. и 590 Нм в сочетании с шестиступенчатой МКП. Что касается Hennessey, то он дает своему Venom F5 6,6-литровый турбированный V8, развивающий 1844 л.с. и 1617 Нм, в связке с семиступенчатым «роботом».

Как отмечается, компания не собирается отказываться от проекта Deep Space. Уточняется, что его реализуют чуть позднее.