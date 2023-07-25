Крайне редкий спорткар Ferrari 412P продадут на аукционе за миллионы долларов

Крайне редкий спорткар Ferrari 412P Berlinetta 1967 года выпуска выставили на аукционе Bonhams. Как сообщает CarScoops, он может оказаться одной из самых дорогих моделей бренда, когда-либо проданных с молотка.

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412P была создана в разгар соперничества Ferrari и Ford в 1960-е годы. Всего производитель выпустил четыре экземпляра, каждый из которых был разрабатывался по спецификациям частных команд — для NART, Scuderia Filipinetti, Ecurie Francorchamps и Maranello Concessionaries.

Выставленный на аукцион 412P использовался гонщиками команды Maranello Concessionaries. Хотя в своем дебютном сезоне машина не выиграла ни одной победы, спорткар финишировал третьим на Спа-Франкоршам и ехал в первой десятке на 24-часовой гонке в Ле-Мане, прежде чем сошел с дистанции из-за поломки масляного насоса.

В 1968 году автомобиль продали, после чего он использовался в гонках в Европе и Южной Африке. Позднее его перепродали американцу, который использовал его для личных нужд. К своему текущему владельцу он попал в 2005 году.