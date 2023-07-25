Обновленный кроссовер Kia Sorento представят в августе

Корейская компания Kia планирует в августе этого года представить обновленный кроссовер Sorento. Об этом сообщает motor1.com.

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Автомобиль получит видоизмененные фары, решетку радиатора и бампер. В салоне появится усовершенствованная медиасистема, улучшенные материалы отделки и новый руль, а в оснащении – расширенный комплекс ассистентов водителя.