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Обновленный кроссовер Kia Sorento представят в августе

Корейская компания Kia планирует в августе этого года представить обновленный кроссовер Sorento. Об этом сообщает motor1.com.

Обновленный кроссовер Kia Sorento представят в августе
© Kia

Автомобиль получит видоизмененные фары, решетку радиатора и бампер. В салоне появится усовершенствованная медиасистема, улучшенные материалы отделки и новый руль, а в оснащении – расширенный комплекс ассистентов водителя.

Обновленный Kia Sorento будет предлагаться с двигателями мощностью от 182 до 285 л.с. и автоматическими трансмиссиями. Привод может быть как передним, так и полным.

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