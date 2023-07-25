Суд запретил смягчать наказание пьяному водителю за признание вины

Шестой кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: раскаяние пьяного водителя не является смягчающим вину обстоятельством. Фактически суд запретил верить пьяным слезам водителя, неоднократно пойманного подшофе за рулем.

Правовой урок нижестоящим судам, а также в первую очередь всем водителям страны расписан в свежем обзоре судебной практики.

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В качестве примера приведено дело некоего гражданина А., пенсионера из Кировской области. Он был осужден на год лишения свободы условно за управление автомобилем в пьяном виде. Причем пенсионер попался в непотребном виде за рулем как минимум в третий раз: у него уже была судимость за пьяную езду. Однако седина и судимости не прибавили трезвости рассудку.

Впрочем, нижестоящие суды сочли, что есть повод не судить человека строго: возраст, здоровье, а главное - раскаяние и помощь следствию.

"При назначении А. наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых показаний относительно обстоятельств его совершения, признание своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, пенсионный возраст", - говорится в обзоре.

В свою очередь, в кассационной инстанции удивились: какую такую неоценимую помощь правоохранителям оказал пьяный водитель? Неужели они без его слов "грешен, выпил, простите" не смогли бы разобраться в деле?

Как подчеркнули в кассационном суде, активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего обстоятельства, "если лицо представило органам дознания или следствия информацию о совершенном с его участием преступлении, ранее им не известную". При этом эти действия должны совершаться добровольно, а не под давлением имеющихся улик.

Иными словами, приди гражданин А. сам в ГАИ, скажи, виноват, граждане начальники, вчера прокатился пьяным за рулем уже в пятый раз, накажите меня, а то совесть замучила, это было бы зачтено как помощь следствию. Человеку бы оформили явку с повинной. Однако о таких прецедентах пока не сообщалось широко.

Если же водителя, находящегося под градусом, ловят прямо за рулем, ни о какой явке с повинной речи быть не может. И по большому счету какая-то особая помощь следствию тут не нужна. Достаточно не мешать. А кто будет мешать, того накажут дополнительно.