Уральская полиция пополнит автопарк «антикризисными» машинами от АвтоВАЗа

Уральская полиция закупит на почти 194 млн рублей «антикризисные» автомобили от АвтоВАЗа
Уральская полиция планирует пополнить свой автопарк большой партией новых автомобилей. Соответствующие условия конкурса на поставку 237 машин опубликованы на сайте госзакупок. За это обновление автопарка Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД готово выделить сумму в размере 193 миллиона 853 тысячи рублей, сообщает издание E1.ru. Стоит отметить, что в проекте контракта указано, что данное ведомство действует в рамках закона об оборонном заказе.
Автомобили, которые планируют приобрести полицейские, относительно недорогие и оснащены двигателями объемом от 1500 до 2000 кубических сантиметров, а также механической коробкой передач. Средняя стоимость одной машины составляет около 817 тысяч рублей. Критерием, установленным в конкурсной документации, является то, что машины должны быть абсолютно новыми. Марка автомобилей не уточняется, но исходя из характеристик, это, возможно, модель Lada Granta в «антикризисной» комплектации, лишенной некоторых опций, таких как подушки безопасности, кондиционер и ABS.
В документации к конкурсу также подчеркивается, что техника должна быть новой, без каких-либо следов коррозии, сколов лакокрасочного покрытия, деформаций и механических повреждений, и ее производство не должно быть ранее 2023 года.
Согласно установленному графику, автомобили должны быть поставлены до 30 ноября 2024 года.