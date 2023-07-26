«Алмаз-Антей» покажет новый тягач

Концерн «Алмаз-Антей» на форуме Россия — Африка покажет новый тягач, а также другую продукцию военного и гражданского значения. Об этом сообщает ТАСС.

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Речь идет о гражданском габаритном грузовом шасси БАЗ-S36A11 с колесной формулой 6 на 6, используемых на бездорожье. Полная масса тягача составляет 35,7 тонны, снаряженная — 13,6 тонны, грузоподъемность — 22,1 тонны.

Также на мероприятии будут представлены макеты зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций.

На площадке мероприятия холдинг представит свои возможности по разработке и производству серийной высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, — отметили в концерне.