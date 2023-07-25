Tank 300 получит в России версию c автоматическим полным приводом

Внедорожник Tank 300 получит модификацию с автоматическим полным приводом. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

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«Мы скоро запустим в рамках Tank 300 версию c автоматическим полным приводом. Это, на наш взгляд, значительно расширит аудиторию покупателей. Большая часть клиентов все-таки хочет иметь автоматический полный привод», — сказал Акифьев.

Кроме того, по словам Акифьева, в компании рассматривают возможность расширения линейки за счет вывода на рынок специальных версий моделей.

Сейчас внедорожники Tank 300, которые представлены на российском рынке, оснащены системой полного привода с жестко подключаемой передней осью (Part-Time). На домашнем рынке в Китае модель также доступна с электромагнитной муфтой, с которой распределение тяги происходит в автоматическом режиме.

Tank 300 продается в России с марта этого года. После июльского подорожания минимальная цена составляет 4,1 млн рублей.