Nissan отзывает модели Kicks и Versa из-за дефекта усилителя руля
Японский автопроизводитель Nissan вынужден отозвать модели Kicks и Versa в Соединенных Штатах. Как сообщает издание 32CARS.RU, причина заключается в неисправности усилителя руля.
Специалисты по безопасности Nissan Mexico провела расследование, к которому привлекли компанию JTEKT Automotive Mexico. Она выпускала блоки рулевой колонки, рулевые рейки, а также EPS для обеих моделей.
В итоге еще в сентябре прошлого года было принято решение отозвать чуть более 20 тысяч экземпляров Kicks и Versa 2021 модельного года. Теперь же стало известно, что Nissan придется отозвать дополнительно почти 12 тысяч авто. Таким образом, JTEKT Automotive Mexico подвела японскую компанию дважды менее чем за один год.