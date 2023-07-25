Nissan отзывает модели Kicks и Versa

В итоге еще в сентябре прошлого года было принято решение отозвать чуть более 20 тысяч экземпляров Kicks и Versa 2021 модельного года. Теперь же стало известно, что Nissan придется отозвать дополнительно почти 12 тысяч авто. Таким образом, JTEKT Automotive Mexico подвела японскую компанию дважды менее чем за один год.