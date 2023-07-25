«Другой» новый Volkswagen Passat попался фотошпионам

Прототип будущей новинки, предназначенный для китайского рынка, сейчас проходит серию дорожных тестов. Премьера намечена на конец текущего года.

Volkswagen Passat следующего поколения в Европе будет доступен только в кузове универсал, тогда как седан отправили в отставку. Старосветскую новинку планируют максимально унифицировать со свежим родственным «сараем» – Skoda Superb, правда, он пока не представлен (ранее были опубликованы официальные фото прототипов и Пассата, и Суперба). В свою очередь, в Китае седан оставили в строю: сейчас будущая новинка находится на этапе дорожных испытаний.

На фото: прототип нового Volkswagen Magotan

Стоит отметить, что актуальная четырёхдверка серии B8 в Китае продаётся под названием Magotan. Однако на поднебесном рынке есть и модель с глобальным именем – Passat – хотя и с совершенно другим дизайном. Эти автомобили выпускают разные СП: так, производство Volkswagen Magotan налажено на совместном предприятии FAW Volkswagen, а Пассат с иной внешностью сходит с конвейера завода SAIC Volkswagen.

Ранее следующий VW Magotan уже был частично рассекречен, теперь же появились новые снимки модели как в маскировке, так и без камуфляжа, их опубликовало китайское издание Cheshi. Стоит отметить, что у «старосветского» универсала Passat новой генерации вполне может быть другой дизайн.

На фото: прототип нового Volkswagen Magotan без маскировки

Судя по фотографиям, у нового Magotan силуэт останется прежним, не изменится форма капота, а также боковины с выштамповками на линии расположения дверных ручек. При этом изменились форма и рисунок головной оптики, а также исполнение радиаторной решётки: место тонких хромированных полос заняли более плотные из чёрного пластика. В центре находится крупный логотип бренда.

На фото: салон нового Volkswagen Magotan

Ещё у новинки иначе оформлена нижняя часть переднего бампера. По-новому оформлен довольно внушительный воздухозаборник – с узором из пары горизонтальных полос, а также противотуманки. Корма тоже выглядит иначе: фонари другой формы соединены между собой декоративной широкой полосой, в её центре располагается логотип Volkswagen. Судя по фото, нижняя часть заднего бампера тоже оформлена иначе.

Габариты нового Magotan пока по-прежнему не раскрываются. Напомним, длина прежнего седана, предназначенного для китайского рынка, составляет 4866 мм, а расстояние между осями у него равно 2871 мм. «Четырёхдверка» получила новый интерьер, причём его оформили в стиле электрического лифтбека Volkswagen ID.7 (в Китае – ID.7 Vizzion), который был представлен недавно. Модель лишили аналоговых часов, за усечённым снизу рулевым колесом находится дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а отдельный планшет информационно-развлекательной системы слегка развёрнут в сторону водителя. Для переднего пассажира предусмотрен отдельный тачскрин.

По предварительным данным, базовый Volkswagen Magotan предложат с новой бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, отдача которой составит 160 л.с., а максимальный крутящий момент – 250 Нм. Отметим, актуальный седан оснащается 150-сильным турбомотором объёмом 1,4 литра (250 Нм). Вероятно, более дорогие версии сохранят 2,0-литровый наддувный двигатель: сейчас он выдаёт 186 л.с. и 320 Нм, либо 220 л.с. и 350 Нм. Кроме того, у актуального седана есть и гибридная версия.