Центробанк опубликовал рейтинг проблемных страховщиков ОСАГО

Банк России опубликовал рейтинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Распределение компаний в рейтинге основано на количестве жалоб из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. Учитываются только те жалобы, по которым подтвердились факты нарушения прав потребителя, говорится в сообщении.

Чаще всего в прошлом году водители подавали обоснованные жалобы в отношении страховой группы «Спасские ворота». Далее в рейтинге идут «Росгосстрах» и «Согласие», первую пятерку замыкают страховые компании «ПАРИ» и «Армеец».