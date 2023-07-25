Toyota, Lexus и Mazda отзывают тысячи машин из-за технических проблем

Toyota, ее люксовый бренд Lexus, а также завод Mazda приняли решение отозвать сотни тысяч автомобилей в связи с техническими проблемами с ними, передает The Car Connection.

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Так, первые две марки отзывают 110 047 новых машин - кроссоверов, внедорожников и пикапов. Это связано с производственной проблемой, которая может помешать срабатыванию боковой подушки безопасности водителя в случае аварии.

«Проблема связана с подушкой безопасности в рулевом колесе», - говорится в публикации.

Среди автомобилей, которые были отозваны компанией - Toyota Corolla Cross, Corolla Cross Hybrid, Toyota Highlander, Highlander Hybrid, Toyota Tacoma. Все эти машины 2023 года выпуска. Toyota обратилась к своим дилерам с требованием не продавать затронутые машины. Она выпустила соответствующий приказ.

Среди отозванных автомобилей Lexus - RX350 and RX350h Hybrid, RX500h Hybrid, Lexus NX250, NX350, NX 350h Hybrid, NX250 , NX350 и NX 350h Hybrid.

Mazda отзывает 227 335 небольших кроссоверов Mazda CX-3 и хэтчбеков Mazda 3 из-за проблем с камерами заднего вида.