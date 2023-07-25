Нарушителей ПДД в Вологодской области будут искать с помощью беспилотников

С 25 июля нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в Вологодской области будут искать с помощью беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Квадрокоптеры будут фиксировать выезд на полосу встречного движения и на обочину, нарушения водителями рядности и других требований дорожной разметки. Специалист для работы с беспилотником уже обучен.

График полетов уже утвержден. 25 и 26 июля запланированы пробные вылеты на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск. Также до 1 сентября на федеральных автодорогах планируют установить 12 щитов с предупреждением о фиксации нарушений квадрокоптером.