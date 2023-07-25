Ford Mustang Shelby Eleanor из «Угнать за 60 секунд» продают за 24 миллиона рублей

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, автолюбители нашли объявление о продаже Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 года выпуска. Автомобиль появился на платформе Авито Авто. Стоит отметить, что именно эта модель появилась в фильме «Угнать за 60 секунд».