Ford Mustang Shelby Eleanor из «Угнать за 60 секунд» продают за 24 миллиона рублей

В РФ выставили на продажу легендарный Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 года выпуска
Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, автолюбители нашли объявление о продаже Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 года выпуска. Автомобиль появился на платформе Авито Авто. Стоит отметить, что именно эта модель появилась в фильме «Угнать за 60 секунд».
Приобрести автомобиль можно за 24 150 000 рублей. Представитель платформы отметил, что объявление выставлено проверенным человеком, а история модели была проверена.
Ford Mustang Shelby Eleanor — это культовый образец 60-х годов. Он представляет собой классическую американскую школу дизайна машин.