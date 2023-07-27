$90.05-0.0599.72+0.02

Mercedes представил Vito 2024 года

Как сообщает SPEEDME.RU, Mercedes недавно представил публике обновленную линейку своих средних фургонов. Благодаря новому дизайну интерьера и экстерьера, а также расширенному технологическому оснащению, новые модели Mercedes EQV, V-Class, V-Class Marco Polo, Vito и eVito ожидаются лидерами в конкурентной среде.

Mercedes представил обновленное семейство V-Class 2024 года
© media.mercedes-benz.com

Это последнее обновление перед выходом совершенно нового поколения фургонов в 2026 году на базе платформы VAN. Mercedes прогнозирует, что к 2030 году электрические фургоны будут составлять более 50% продаж.

Обновление сконцентрировано на передней части, так как это происходит в середине жизненного цикла. Новый дизайн включает в себя решетку радиатора различной формы и измененный бампер.