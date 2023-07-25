В России начали продавать минивэны Mercedes-Benz в китайском тюнинге

В России начали продавать премиальные минивэны Mercedes-Benz V-класса из Китая. Как сообщает журнал Auto.ru, предложения о поставке из Китая появились на площадке «Авто.ру» по цене от 10 до 12,3 млн рублей.

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Все предлагаемые автомобили укомплектованы стандартным для китайской модификации 2,0-литровым турбомотором на 211 л.с. в сочетании с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом.

Отличаются минивэны оформлением кузова: альтернативными решетками радиатора, а некоторые оснащены доработанной оптикой и двуцветной окраской кузова. Один из вариантов также имеет кастомный капот и передние крылья. Все автомобили предлагаются как новые, однако у некоторых и есть небольшой пробег — от 10 до 60 километров.