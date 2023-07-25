Nissan выпустит новое поколение кроссовера Kicks в конце года

Новое поколение кроссовера Nissan Kicks дебютирует в конце 2023 года. Об этом сообщает motor1.com.

По данным издания, новая модель будет больше и просторнее машины нынешнего поколения. Автомобиль получит видоизмененные фары и фонари, спортивный обвес, а также спойлер на двери багажника. В салоне появится новая передняя панель, а также более качественные материалы обивки.