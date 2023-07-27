Geely выводит электрический пикап Radar RD6 на зарубежные рынки

Компания Geely будет продавать электрические пикапы Radar RD6 за пределами КНР. Первая партия экспортных автомобилей уже собрана и в настоящее время готовится к отгрузке в другую страну — как сообщает CarNewsChina, машины отправят в Таиланд. Между тем, в родном Китае Radar RD6 уже стал самым продаваемым батарейным пикапом и занял долю рынка в 53 процента. При этом продажи модели довольно скромные — в июне китайцы купили чуть больше тысячи RD6, и это говорит о том, что такой транспорт особой популярностью в КНР пока не пользуется.

© Motor.ru / Radar RD6

Radar — это суббренд Geely, как и Zeekr, Geometry и другие. В сентябре прошлого года Radar запустил производство модели RD6 — оно налажено на заводе Zibo Smart Factory в провинции Шаньдун. А спустя девять месяцев была выпущена первая партия экспортных машин.

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За рубеж отправят RD6 в комплектации Premium Edition, на что указывает светодиодная полоса между фарами. У такого пикапа единственный электромотор на задней оси, который развивает 272 лошадиные силы, и батарея емкостью 86 киловатт-часов, на одном заряде которой RD6 проезжает 550 километров. В Китае эта модификация стоит от 228,8 тысячи юаней (2,88 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Radar

Radar

Radar

Radar

Radar

В самой компании пока не раскрывают экспортные планы, однако еще в мае агентство Reuters выяснило, что первым зарубежным рынком для марки Radar станет Таиланд. В Таиланде сегмент пикапов достаточно развит, так что запуск RD6 в стране выглядит вполне логичным шагом. Позже пикапы Geely могут появиться и в других странах АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).