Появилось первое фото салона "убийцы Хаммера" от Dongfeng

Первые фото салона "убийцы Хаммера" от Dongfeng Mengshi M-Hero 917
Dongfeng Mengshi M-Hero 917 неоднократно демонстрировал свой монструозный дизайн, а вот салон китайцам удавалось сохранять в секрете. Ну, почти, потому что в него как-то раз смогли заглянуть папарацци. Теперь в компании разрешили сфотографировать внутреннее убранство внедорожника.
Дизайнеры смогли совместить брутальность и умеренную роскошь. В отделке применены дерево, кожа и металл. У внедорожника - три дисплея: приборная панель, мультимедиа и экран перед пассажиром. Обращает на себя внимание информационно-развлекательный центр, который получил широкую рамку, такая же "броня" - вокруг центральных дефлекторов.
Управление климат-системой осуществляется через меню мультимедиа, а физические клавиши под дефлекторами отвечают за активацию системы стабилизации и выбор режима работы блокировок. Селектор сделан широким, потому что он выполняет не только функцию "включения" передачи, но и активирует режимы работы трансмиссии.
Из документов Министерства промышленности КНР, опубликованных в начале года, известно, что отдача четырёхмоторной силовой установки составляет 1088 л.с. и 1400 Нм. Запас хода составляет 505 км.
Поставки автомобиля начнутся во второй половине 2023 года. Предварительная стоимость внедорожника - от 700 тысяч юаней (8,8 млн рублей).