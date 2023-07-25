Появилось первое фото салона "убийцы Хаммера" от Dongfeng

Dongfeng Mengshi M-Hero 917 неоднократно демонстрировал свой монструозный дизайн, а вот салон китайцам удавалось сохранять в секрете. Ну, почти, потому что в него как-то раз смогли заглянуть папарацци. Теперь в компании разрешили сфотографировать внутреннее убранство внедорожника.

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Дизайнеры смогли совместить брутальность и умеренную роскошь. В отделке применены дерево, кожа и металл. У внедорожника - три дисплея: приборная панель, мультимедиа и экран перед пассажиром. Обращает на себя внимание информационно-развлекательный центр, который получил широкую рамку, такая же "броня" - вокруг центральных дефлекторов.

Управление климат-системой осуществляется через меню мультимедиа, а физические клавиши под дефлекторами отвечают за активацию системы стабилизации и выбор режима работы блокировок. Селектор сделан широким, потому что он выполняет не только функцию "включения" передачи, но и активирует режимы работы трансмиссии.

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Из документов Министерства промышленности КНР, опубликованных в начале года, известно, что отдача четырёхмоторной силовой установки составляет 1088 л.с. и 1400 Нм. Запас хода составляет 505 км.