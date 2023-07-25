Дума разрешила властям Подмосковья эвакуировать машины на штрафстоянки

"Незаконная парковка стала серьезной проблемой для жителей Московской области, - прокомментировал спикер. - От граждан поступает большое количество жалоб. Недобросовестные автовладельцы паркуются на газонах, перекрывают въезды во дворы, препятствуя проезду пожарных и скорой помощи".

Документ, разработанный Московской областной думой, разрешает органам исполнительной власти региона заниматься рассмотрением дел о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Сейчас решение о задержании припаркованного с нарушением автомобиля и его перемещении на штрафстоянку может принимать только ГИБДД и, по мнению законодателей Подмосковья, сотрудники инспекции с этой задачей не справляются.