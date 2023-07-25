Основанный в Якутске сервис такси inDrive запускается в Майами

В прошлом году inDrive, чтобы не попасть под санкции, прекратил работу в России и передал юрлицо структуре из Казахстана. Сейчас приложение доступно на российском рынке под брендом Drivee. Каковы перспективы компании?

Международный сервис такси inDrive вышел на американский рынок. Об этом сообщили в самой компании. Своим преимуществом по сравнению с конкурентами в США inDrive называет отсутствие комиссии для водителей. Во Флориде ее не планируют брать до 2024 года. Потом она будет составлять 10%. Сервисы Uber и Lyft берут по 25%. То есть обещают, что поначалу водитель будет получать всю стоимость.

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Главная особенность, на которую inDrive уже десять лет делает стратегическую ставку, остается прежней: возможность для клиента предложить свою цену за поездку. Водитель же может согласиться, поторговаться или не брать заказ.

Комментирует автоэксперт Артем Бобцов:

«Выбран довольно нетривиальный регион. Очевидно, что сначала компания решила сфокусироваться на не очень большом локальном американском рынке, чтобы отработать основные методы ведения бизнеса и затем, может быть, масштабировать его на другие штаты. Динамика роста сервиса говорит, что эта бизнес-идея рабочая, особенно на тех рынках, которые высоко монополизированы таксопарками, которые завышают цены поездки, давая сверхзаработок либо водителям такси, либо агрегаторам. Таких рынков много. Компания успешно работает в Казахстане, Бразилии и Мексике».

InDrive присутствует в почти полусотне стран и более чем в 650 городах, говорится на официальном сайте. Компания позиционирует себя не только как агрегатор такси, но и сервис курьерской доставки и грузовых перевозок.

Примечательно, что еще в 2018 году сообщалось, что inDriver (так компания называлась до 2022-го) запускается в Нью-Йорке. Там, видимо, что-то пошло не так, попытка не удалась. Но юридически закрепиться в США у компании получилось. Сейчас ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью в Калифорнии. И вот спустя пять лет — перезапуск. Теперь в Майами.

В прошлом году inDrive свернула дела в России и перевела их в Казахстан. В России же теперь работает приложение Drivee, которое, конечно же, использует все старые наработки. Но чтобы избежать санкций и, соответственно, трудностей с международным продвижением, в inDrive перестраховались.

Специалисты говорят, что Drivee взял основной курс на Дальний Восток, на места, где проникновение федеральных агрегаторов такси минимально или их вообще нет. О схеме работы приложения рассказывает водитель такси, автор телегам-канала «Такси подъехало!» Юрий Головатчик:

«Это очень похоже на то, каким такси было в Советском Союзе — «от борта». Люди ловили машину и на месте договаривались с водителем. Сейчас только смартфон является посредником. С точки зрения жизнедеятельности такой системы — почему нет? Если ты хочешь как можно быстрее получить сервис, ты будешь пользоваться классическими моделями, как «Яндекс». Если ты готов подождать, ты можешь подать эту быструю микрозаявку со своей ценой и смотреть, кто тебя может за нее повезти».

Отзывы о сервисе и у водителей, и у клиентов смешанные. В крупных городах пассажирам далеко не всегда удается сэкономить, как это обещает сервис, а водителям — заработать больше, чем в других агрегаторах.

Основатель inDrive — уроженец Якутска Арсен Томский. Он нечасто дает интервью, но и непубличным человеком его назвать нельзя. Томский основал фонд, благодаря помощи которого кино из Якутии стало известно далеко за пределами республики. Рассказывает якутский режиссер Степан Бурнашев:

«Этот фонд занимается поддержкой якутских кинематографистов. Помимо поддержки кино, у него есть очень разные программы по изучению экологии, по поддержке учебы талантливых, одаренных детей».