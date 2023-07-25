Иранский кроссовер Iran Khodro Ray проходит дорожные испытания

В Сети показали фотографию кроссовера Iran Khodro Ray во время дорожных тестов. Фотошпионы опубликовали снимки предсерийной версии модели возле автовоза на портале Khodrobank.com.

© Khodrobank.com / Iran Khodro Ray

Несмотря на то, что автомобиль, построенный на базе первого поколения Peugeot 2008, представили около года назад, иранский производитель до сих пор не сообщили даже примерные сроки дебюта серийной модификации кроссовера.

Iran Khodro Ray построен на платформе PF1. При этом иранские инженеры модифицировали архитектуру. В основе кроссовера лежит та же «тележка», на которой базируется первое поколение Peugeot 2008. При этом некоторые детали кузова, в частности, задние двери, больше напоминают рестайлинговую версию французской модели.

Khodrobank.com

Khodrobank.com

Ожидается, что компания предложит для Iran Khodro Ray две силовые установки. Кроссовер получит 1,6-литровый французский «атмосферник» мощностью 113 лошадиных сил и 160-сильный турбомотор объемом 1,7 литра. В качестве трансмиссии будут доступны шестиступенчатая «механика» и «автомат». В список опций кроссовера войдут мультимедийная система с тачскрином и камера заднего вида.