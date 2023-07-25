В Челябинске ГИБДД задержала внедорожник, переделанный в карету

В Челябинске ГИБДД отправила на спецстоянку переделанный в карету автомобиль. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции.

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Сотрудники ГИБДД остановили американский пикап Ford Expedition, переделанный под карету, на проспекте Победы. Дорожные полицейские постановили, что изменения в конструкцию были внесены без согласия Госавтоинспекции.