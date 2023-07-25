В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку в центре Москвы ночью

«Поздно вечером на автомобилях в центр города приезжают очень мало людей. Какой смысл брать с них деньги, если угрозы пробок уже нет? Ночью улицы не загружены. Стоянку автомобилей в центре можно было бы сделать бесплатной», — заявил Дмитрий Гусев.