Привлекательность электромобилей хотят повысить симуляцией звука выхлопа

Несколько электромобилей c нулевым выхлопом оснастили системами, имитирующими звук работы спортивного ДВС.

В одной из трех предустановленных "тем" синтезатор умеет имитировать смену передач и перегазовки, что еще более любопытно, если учесть, что в электромобилях, как правило, нет коробки передач. Еще одна причина – энтузиасты, привыкшие к подобным звукам на предыдущих автомобилях, оснащенных ДВС, быстрее привыкнут к использованию автомобилей c альтернативным источником энергии.

Другим крупным автопроизводителем, делающим ставку на аудиосопровождение электромобилей, стал американский Dodge, пытающийся ускорить процесс перехода c прожорливых многолитровых бензиновых двигателей на электротягу. Так, на прототипе пони-кара Charger Daytona SRT также используется похожий "фейковый" выхлоп, причем представители Dodge c особой гордостью подчеркивают, что динамики способны генерировать звук громкостью 126 децибел. Как отмечает издание, такой уровень сопоставим c шумом реактивного двигателя.