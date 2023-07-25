Привлекательность электромобилей хотят повысить симуляцией звука выхлопа

Несколько электромобилей c нулевым выхлопом оснастили системами, имитирующими звук работы спортивного ДВС.

© Hyundai

Одним из самых свежих представителей нового тренда стал электрический Hyundai Ioniq 5 N, который сама корейская компания называет спортивным: водитель этого аппарата может выбирать из трех звуковых "тем", имитирующих шум форсированного двигателя внутреннего сгорания.

Видео дня

Одной из причин, почему подобные синтезаторы стали появляться, как считает автор издания Business Insider, стал факт, что большинство электромобилей работают практически бесшумно.

В корейском электрокроссовере встроено 10 динамиков, транслирующих синтезируемый электроникой звук работы мотора как в салон, специально для водителя, так и на улицу – таким образом корейские инженеры хотят повысить узнаваемость новой модели автомобиля и повысить уровень безопасности. Кроме того, представители Hyundai уверены, что звучащий подобным образом автомобиль будет выглядеть более привлекательным в глазах потенциального покупателя.

В одной из трех предустановленных "тем" синтезатор умеет имитировать смену передач и перегазовки, что еще более любопытно, если учесть, что в электромобилях, как правило, нет коробки передач. Еще одна причина – энтузиасты, привыкшие к подобным звукам на предыдущих автомобилях, оснащенных ДВС, быстрее привыкнут к использованию автомобилей c альтернативным источником энергии.

Другим крупным автопроизводителем, делающим ставку на аудиосопровождение электромобилей, стал американский Dodge, пытающийся ускорить процесс перехода c прожорливых многолитровых бензиновых двигателей на электротягу. Так, на прототипе пони-кара Charger Daytona SRT также используется похожий "фейковый" выхлоп, причем представители Dodge c особой гордостью подчеркивают, что динамики способны генерировать звук громкостью 126 децибел. Как отмечает издание, такой уровень сопоставим c шумом реактивного двигателя.

Другие компании, также пытаясь сгладить переход на электроэнергию для консервативных водителей, идут в том же направлении, но другим путем. Так, Toyota работает над симуляцией механической коробки передач: для того чтобы продолжать движение, водителю придется переключать "виртуальные" передачи с помощью джойстика, причем, если водитель сделает что-то не по алгоритму, электромобиль способен имитировать заглохший мотор.

"Автопроизводители идут по такому пути в ответ на опасения энтузиастов, считающих, что у электромобилей нет души" – цитирует издание представителя автоиндустрии.

C другой стороны, многие покупатели предпочитают электромобили как раз из-за их тихой работы.

В любом случае, симуляция звука ДВС может повысить безопасность как минимум для пешеходов: они будут слышать приближающийся электромобиль, что снизит вероятность наезда.