Обновленный Ford Mustang 2024 года: первый взгляд

Ford выпустил обновленную версию своего маслкара Mustang. Обозреватель журнала Slash Gear поделился впечатлениями от первого тест-драйва нового автомобиля. По его словам, компания решила не менять основную «формулу» спортивного авто, сделав седьмое поколение более технологичной версией своего предшественника.

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Ford частично поменял внешний вид спортивного автомобиля. Изменилась передняя панель, задние фонари и спойлер GT AutoZone.

Ford

На выбор — несколько цветов кузова и размеров колес от 17 дюймов в базовой версии до 20-дюймовых на GT. Также визуальный стиль можно изменить с помощью различных пакетов, вроде Nite Pony Package или Bronze Appearance Package.

Большим изменениям подвергся интерьер Mustang. На передней панели разместился крупный изогнутый экран, который несет в себе 12,4-дюймовый кластер цифровых датчиков и 13,2-дюймовую центральную панель. Игровой процессор обеспечивает высокое быстродействие и четкость элементов, а программное обеспечение Sync 4 обеспечивает удобное управление. При этом в целом интерьер автомобиля обзорщик счел довольно «унылым» из-за большого использования пластика.

Ford

Базовый двигатель остался от предыдущей модели — 4 цилиндра в ряд объемом 2,3 литра с турбонаддувом. Мотор развивает мощность до 315 л.с., но работать он будет лишь в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. «Механики» для маслкара стандартной версии производитель в этот раз не предусмотрел. Однако версия GT может по-прежнему порадовать шестиступенчатой механической коробкой передач. Она работает в паре с безнаддувным 5,0-литровым V8, который развивает 480 л.с. Кроме того, в опции с активным выхлопом его мощность увеличивается до 486 л.с.

Не забыли и о технологиях помощи водителю. В них входит адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, помощь в удержании в полосе движения, торможение перед столкновением и многое другое. При этом большинство из этих вещей даже входит в стандартную комплектацию.

Стоимость базового Mustang 2024 года выпуска составит не менее 32,5 тысяч долларов. Кабриолет будет ощутимо дороже — на 8,1 тысячи долларов. Mustang GT Fastback с двигателем V8 обойдется покупателю в 44 тысячи долларов. Улучшенная комплектация Mustang GT Premium Fastback с более точной настройкой колес и шин будет продаваться по меньшей мере за 54 тысячи долларов.