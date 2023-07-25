Обновленный Ford Mustang 2024 года: первый взгляд
Ford выпустил обновленную версию своего маслкара Mustang. Обозреватель журнала Slash Gear поделился впечатлениями от первого тест-драйва нового автомобиля. По его словам, компания решила не менять основную «формулу» спортивного авто, сделав седьмое поколение более технологичной версией своего предшественника.
Ford частично поменял внешний вид спортивного автомобиля. Изменилась передняя панель, задние фонари и спойлер GT AutoZone.
На выбор — несколько цветов кузова и размеров колес от 17 дюймов в базовой версии до 20-дюймовых на GT. Также визуальный стиль можно изменить с помощью различных пакетов, вроде Nite Pony Package или Bronze Appearance Package.
Большим изменениям подвергся интерьер Mustang. На передней панели разместился крупный изогнутый экран, который несет в себе 12,4-дюймовый кластер цифровых датчиков и 13,2-дюймовую центральную панель. Игровой процессор обеспечивает высокое быстродействие и четкость элементов, а программное обеспечение Sync 4 обеспечивает удобное управление. При этом в целом интерьер автомобиля обзорщик счел довольно «унылым» из-за большого использования пластика.
Базовый двигатель остался от предыдущей модели — 4 цилиндра в ряд объемом 2,3 литра с турбонаддувом. Мотор развивает мощность до 315 л.с., но работать он будет лишь в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. «Механики» для маслкара стандартной версии производитель в этот раз не предусмотрел. Однако версия GT может по-прежнему порадовать шестиступенчатой механической коробкой передач. Она работает в паре с безнаддувным 5,0-литровым V8, который развивает 480 л.с. Кроме того, в опции с активным выхлопом его мощность увеличивается до 486 л.с.
Не забыли и о технологиях помощи водителю. В них входит адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, помощь в удержании в полосе движения, торможение перед столкновением и многое другое. При этом большинство из этих вещей даже входит в стандартную комплектацию.
Стоимость базового Mustang 2024 года выпуска составит не менее 32,5 тысяч долларов. Кабриолет будет ощутимо дороже — на 8,1 тысячи долларов. Mustang GT Fastback с двигателем V8 обойдется покупателю в 44 тысячи долларов. Улучшенная комплектация Mustang GT Premium Fastback с более точной настройкой колес и шин будет продаваться по меньшей мере за 54 тысячи долларов.
Самая лучшая комплектация, Dark Horse, предназначенная для гонок, будет продаваться по цене почти в 61 тысячу долларов. Она предлагает немного «разогнанный» двигатель, мощность которого составит 500 лошадиных сил.