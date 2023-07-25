АвтоВАЗ назвал слухами информацию о старте производства Lada Niva Sport

В компании АвтоВАЗ опровергли информацию, которая появилась в Сети, о том, что старт производства Lada Niva Sport назначен на сентябрь 2024 года.

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"Слухи не комментируем. Тут прям слухи", - отметили в пресс-службе бренда.

Главное отличие спортивной версии внедорожника от нынешней Niva Legend - новый для "Нивы" двигатель, который ранее устанавливался только на передеприводные модели компании. Предполагается, что на "Ниве Спорт" отработают технологию установки "переднеприводных" моторов, после чего это изменение перенесут на "гражданские" "Нивы" (Legend и Travel).

Niva Sport также отличается от обычной версии модели наличием порогов, шноркеля, дополнительной светотехникой, LED-противотуманками, шинами с "зубастым" протектором, шильдиками Powered by Lada Sport. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, изменены рычаги коробки передач и раздатки.

Niva Sport оснащается 122-сильным двигателем 1,8 литра, также известно, что внедорожник получил усиленные тормоза.