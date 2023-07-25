GM представил эскиз будущего электромобиля Chevrolet
Как сообщает SPEEDME.RU, GM Design студия вернулась к созданию новых моделей после небольшого перерыва. Они представили концепцию дизайна Buick «Proxima», которая была создана в Шанхае, Китай.
Хотя это не модель для производства, она является флагманским седаном EV, который оснащен дверями типа «крыло чайки» и напоминает по пропорциям Airflow EV от Chrysler. Также на страницах GM Design в социальных сетях были опубликованы наброски дизайнера Брайана Мальчевски.
В скетче мы видим спортивный автомобиль классических пропорций — капот с низкой посадкой, небольшая площадь остекления и максимально отведенная назад кабина, чтобы обеспечить распределение веса 50/50. Не исключено, что перед нами будущий Chevrolet Camaro, классическая версия которого после 2024 модельного года будет снята с производства.