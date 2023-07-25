GM представил эскиз будущего электромобиля Chevrolet

Как сообщает SPEEDME.RU, GM Design студия вернулась к созданию новых моделей после небольшого перерыва. Они представили концепцию дизайна Buick «Proxima», которая была создана в Шанхае, Китай.

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Хотя это не модель для производства, она является флагманским седаном EV, который оснащен дверями типа «крыло чайки» и напоминает по пропорциям Airflow EV от Chrysler. Также на страницах GM Design в социальных сетях были опубликованы наброски дизайнера Брайана Мальчевски.