Omoda подняла цены на свои автомобили в России

Компания Omoda подняла стоимость своих автомобилей в России.

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В гамму принадлежащей китайской Chery марки пока выходят только две модели — кроссовер C5 и седан S5. В июле стоимость обеих увеличилась на 50 тысяч рублей во всех имеющихся комплектациях, что равно 1,6-2,3 процента от прежней цены. Вместе с тем с официального сайта бренда исчез Omoda C5 2022 года выпуска: теперь покупателям предлагаются автомобили только 2023-го.

Минимальная стоимость Omoda C5 2023 года теперь составляет 2 559 900 рублей против 2 509 900 рублей. Прошлогодний кроссовер, исключенный и прайс-листа, стоил минимум 2 429 900 рублей: если сравнивать с ним, то начальная цена взлетела на 130 тысяч рублей. Максимальная же стоимость C5 выросла с 3 129 900 до 3 179 900 рублей.

Omoda

Что касается седана Omoda S5, то это новичок на рынке — его продают с мая и только в версии 2023 года выпуска. Цена «четырехдверки» также понялась на 50 тысяч рублей ровно. Ранее она лежала в диапазоне от 2 159 900 до 2 469 900 рублей, теперь — от 2 209 900 до 2 519 900 рублей.

Бренд Omoda, входящий в богатый арсенал Chery, появился на российском рынке осенью 2022 года. На сегодняшний день в ее модельном ряду есть передне- и полноприводный кроссовер C5 и седан, а до конца года к ним должен присоединиться электрический кроссовер E5.