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В сентябре АвтоВАЗ начнёт красить LADA Granta исключительно в белый цвет

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, появилась информация о планах АвтоВАЗа изменить «цветовую политику» своего бестселлера — LADA Granta. Согласно полученному производственному плану на следующий месяц, в сентябре все LADA Granta будут окрашиваться только в белый цвет.

АвтоВАЗа планирует изменить «цветовую политику»
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В то же время, на заводе в настоящее время выпускаются автомобили этой модели в цвете «черная пантера». Помимо этого через несколько месяцев будет произведена эксклюзивная партия LADA Granta.

Автомобили LADA Granta будут оснащаться 8-клапанным двигателем. Уже в августе возобновится производство LADA Granta в серии Club.