АвтоВАЗа планирует изменить «цветовую политику»

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, появилась информация о планах АвтоВАЗа изменить «цветовую политику» своего бестселлера — LADA Granta. Согласно полученному производственному плану на следующий месяц, в сентябре все LADA Granta будут окрашиваться только в белый цвет.

В то же время, на заводе в настоящее время выпускаются автомобили этой модели в цвете «черная пантера». Помимо этого через несколько месяцев будет произведена эксклюзивная партия LADA Granta.