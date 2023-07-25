Преемник Mercedes-Benz A-Class покажут на выставке IAA Mobility в Мюнхене

Компания Mercedes-Benz покажет новую компактную модель и «вседорожный» E-Class All-Terrain. Потенциальный наследник нынешнего A-Class будет построен на перспективной платформе MMA и получит новую программную архитектуру Mercedes-Benz Operating System. В «Мерседесе» уверены, что новый концепт-кар полностью переосмыслит начальный премиум-сегмент.

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Новый концепт переопределит всю начальную линейку «Мерседеса», то есть выступит аналогом нынешнего A-Class. Серийный вариант модели встанет на конвейер в следующем году и, по всей видимости, будет использовать перспективную «тележку» MMA (Mercedes Modular Architecture) с программной архитектурой MB.OS. Подробностей об этой платформе мало. Хотя известно, что в ней применен ряд технологий прототипа Vision EQXX.

На тизере можно увидеть компактный седан со светящейся полосой по периметру кузова. При этом для «Мерседеса» это будет не единственная мировая премьера на IAA Mobility.

Запланирован дебют нового E-Class All-Terrain, плюс на стенде компании будет красоваться вся электрифицированная и электрическая линейка машин — от моделей Mercedes-AMG до «Майбахов» и вэнов.

Посетителей выставки обещают покатать на 30 разных автомобилях, однако самым популярным будет, конечно же, Vision EQXX.

Концепт — первенец архитектуры MMA. Его задний подрамник изготовлен с применением алгоритмов топологической оптимизации, заплатки для отверстий в отливке распечатаны на 3D-принтере из пластика UBQ Materials, полученного путем переработки отходов.