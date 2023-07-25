В Делимобиле появились кроссоверы Москвич

В московский парк Делимобиля поступило 300 городских кроссоверов Москвич 3. Для аренды доступен Москвич 3 с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем в сочетании с автоматической трансмиссией.

© Пресс-служба АО МАЗ «Москвич»

Москвич 3 в комплектации «Стандарт» оснащен люком с электроприводом, датчиком света, климат-контролем и различными системами помощи водителю. В салоне водитель и пассажиры могут воспользоваться мультимедийной системой: подключить к ней свой смартфон с помощью Apple CarPlay или Android Auto и насладиться любимой музыкой из 6 динамиков аудиосистемы или вывести на сенсорный экран диагональю 10,25” привычный сервис для навигации.

Водителю будет комфортно за рулем благодаря многофункциональному рулевому колесу с электроусилителем и эргономичному креслу. Электрический стояночный тормоз с функцией автоудержания сделает более комфортным движение в плотном городском трафике, а задние парктроники и камера помогут припарковаться.