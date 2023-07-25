Появились новые подробности об оснащении Exeed RX в России

Появились новые подробности о российском оснащении Exeed RX
Марка Exeed рассказала, какие опции будут доступны для кроссовера RX. Российский дебют модели состоится 27 июля.
Exeed RX получит проекционный экран, единый кластер приборной панели и мультимедиа с диагональю экранов 12,3 дюйма, имеющий небольшой изгиб, систему камер кругового обзора с функцией "прозрачный" капот.
Мультимедиа работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155. Благодаря нему скорость запуска и загрузки экрана не занимает более трёх секунд, переключение между пунктами меню занимает секунду, голосовой отклик - 540 миллисекунд.
Под капотом RX установлен 249-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом". Кроссовер оснащён новой подвеской CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов, системой полного привода и более 20 системами ADAS.
Приём заказов на Exeed RX стартовал в июне 2023 года. В первой поставке - всего 500 авто.