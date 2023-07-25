Появились новые подробности об оснащении Exeed RX в России

Марка Exeed рассказала, какие опции будут доступны для кроссовера RX. Российский дебют модели состоится 27 июля.

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Exeed RX получит проекционный экран, единый кластер приборной панели и мультимедиа с диагональю экранов 12,3 дюйма, имеющий небольшой изгиб, систему камер кругового обзора с функцией "прозрачный" капот.

Мультимедиа работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155. Благодаря нему скорость запуска и загрузки экрана не занимает более трёх секунд, переключение между пунктами меню занимает секунду, голосовой отклик - 540 миллисекунд.

Под капотом RX установлен 249-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом". Кроссовер оснащён новой подвеской CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов, системой полного привода и более 20 системами ADAS.

Пресс-служба Exeed