Для штрафов за неоплату проезда по льготным дорогам введут льготный период

Государственная дума приняла закон о скидках на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, будет введен льготный период уплаты административного штрафа со скидкой 50%. Законопроект касается платных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также частных платных дорог.

Изменение внесены в статью 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), предполагается, что все изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее «Автодор» пообещал точечное повышение стоимости проезда по платным дорогам.