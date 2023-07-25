BMW отзывает автомобили 7-й серии

Сенсорная панель в автомобилях BMW 7 серии 2023 года выпуска стала одной из новинок, которая представляет собой бесшовный дисплей, скрывающий вентиляционные отверстия. В интегрированной панели расположены удобные кнопки, позволяющие без особых усилий управлять некоторыми функциями. Но в процессе эксплуатации новых машин выявлен ряд недостатков, связанных с работой панели, требующих устранения.

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На веб-сайте NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах) сообщается, что BMW в Северной Америке отзывает автомобили 740i, 760i xDrive и i7 xDrive60 2023 года выпуска, у которых сенсорная панель не активирует систему размораживания/запотевания лобового стекла и/или аварийные сигнальные огни. Кроме того, кнопки управления панели могут не подсвечиваться при нажатии.

Таким образом, автомобили с частично не работающей панелью не соответствуют некоторым пунктам стандарта безопасности транспортных средств, как следствие, неисправность может увеличить риск аварии или получения травм водителем и пассажирами.