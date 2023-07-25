BMW отзывает автомобили 7-й серии

BMW отзывает 384 автомобилей 7-й серии для замены сенсорной панели
Сенсорная панель в автомобилях BMW 7 серии 2023 года выпуска стала одной из новинок, которая представляет собой бесшовный дисплей, скрывающий вентиляционные отверстия. В интегрированной панели расположены удобные кнопки, позволяющие без особых усилий управлять некоторыми функциями. Но в процессе эксплуатации новых машин выявлен ряд недостатков, связанных с работой панели, требующих устранения.
На веб-сайте NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах) сообщается, что BMW в Северной Америке отзывает автомобили 740i, 760i xDrive и i7 xDrive60 2023 года выпуска, у которых сенсорная панель не активирует систему размораживания/запотевания лобового стекла и/или аварийные сигнальные огни. Кроме того, кнопки управления панели могут не подсвечиваться при нажатии.
Таким образом, автомобили с частично не работающей панелью не соответствуют некоторым пунктам стандарта безопасности транспортных средств, как следствие, неисправность может увеличить риск аварии или получения травм водителем и пассажирами.
В январе 2023 года в компанию BMW поступали жалобы из Южной Кореи, касающейся BMW 7 серии 2023 модельного года, с нарушением работы сенсорной панели, также были обращения от владельцев из США. Во всех случаях говорилось только про неисправность панели без связанных с этим проишествий. Уже осенью дилерские центры готовы бесплатно заменят сенсорную панель после того, как 384 владельца новых автомобилей получат письма с уведомлением.