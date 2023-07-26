Гиперкар Zenvo Aurora получит двенадцатицилиндровый «молот Тора»

Датская Zenvo выпустит гиперкар с самым мощным и технологичным двигателем V12. Его объем составит 6,6 литра. Отдача — около 1270 лошадиных сил. Мотору достанутся четыре турбокомпрессора, форкамерная система зажигания Mahle Jet Ignition и соответствующее характеру имя — Mjølner, в честь молота Тора. Двигатель разработан специально для гиперкара Aurora, где он станет частью гибридной установки с комбинированной отдачей больше 1800 сил.

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В то время как Bugatti отказывается от двигателей W16 в пользу гибридных установок на базе V8 крошечная датская фирма Zenvo грезит гиперкаром с самым мощным и технологичным V12 в истории. Он достанется грядущей двухдверке Aurora, причем активное участие в разработке агрегата примет Mahle Powertrain (Великобритания), инженерное подразделение немецкой Mahle. Двигатель станет венцом всего проекта хотя бы потому, что сможет работать на синтетическом топливе и будет соответствовать жестким экологическим нормам Евро-7.

Zenvo

Новый алюминиевый мотор объемом 6,6 литра, названный Mjølner V12-4T в честь боевого молота бога Тора, получит четыре турбокомпрессора и форкамерную систему зажигания Mahle Jet Ignition. Она позволит ему работать на стехиометрической смеси во всем диапазоне, избегая избыточной топливоподачи, как того требуют нормы токсичности. Исходя из этого можно предположить, что Zenvo использует «пассивную» версию системы, с одной топливной форсункой в основной камере.

Zenvo

«Активная» конфигурация предполагает установку дополнительного слабопроточного инжектора в форкамере, что даёт стабильную работу даже на сверхобедненной смеси. Например, так устроено зажигание в «шестерке» Nettuno на Maserati MC20. Впрочем, как бы то ни было, двигатель Zenvo похвастает отсечкой на 9800 оборотах в минуту и мощностью около 1270 лошадиных сил. Помогать ДВС будет гибридная 600-сильная надстройка, то есть общая отдача силовой установки «Авроры» превысит 1800 «лошадок».