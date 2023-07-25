Владельцев шумных машин накажут по всей строгости

— До недавнего времени найти управу на большинство нарушителей было невозможно, ведь 500 рублей штрафа тут мало кого остановят. А правовые нормы таковы, что региональное законодательство не может противоречить федеральному, и московский закон о тишине нельзя применять к владельцам шумных авто. Но дело сдвинулось с мертвой точки, и безответственных водителей скоро смогут наказывать более ощутимо.