Владельцев шумных машин накажут по всей строгости
Госдума РФ в первом чтении приняла проект федерального закона, вносящего поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Данный законопроект на рассмотрение внесла Московская городская дума по инициативе мэра Москвы.
— Речь идет об усилении ответственности для шумных водителей, которые нарушают тишину и покой граждан в ночное время. При этом под нарушение попадает как чрезмерно шумная работа двигателя или выхлопа, так и громкая музыка, которую может включать водитель, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Законопроектом предложено дать право субъектам РФ самим определять размер штрафов за такие нарушения в диапазоне от 5 до 30 тысяч рублей.
Также в документе закреплен новый вид фиксации нарушений — «шумомеры». Это специальные автоматические камеры, оснащенные микрофонами.
— Подчеркну, что шум от транспорта в ночное время — это крайне актуальная проблема как для крупных городов, так и для небольших населенных пунктов. Наша инициатива — это действенный ответ на запросы москвичей, страдающих от такого шума. Отрадно, что она нашла поддержку у федеральных законодателей, — сказал Алексей Шапошников.
В России уже есть технологии, позволяющие создать шумомер, способный выявить слишком «громких» водителей. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.
— Обращу внимание, что речь идет о ночном времени, когда поток машин меньше, и об особо защищаемых территориях, в первую очередь о жилых кварталах. Технические средства будут помощниками ГИБДД в пресечении правонарушений, — сказал Семенников.
Законопроектом предусмотрена еще одна мера — задержание транспортного средства в тех случаях, когда источник шума невозможно устранить на месте.
— К сожалению, зачастую владельцы самых дорогих и мощных спорткаров являются главными нарушителями, устраивая гонки. Ночные рейсеры, мажоры на отцовских автомобилях выкладывают все это в интернет и рассматривают штраф как некую легализацию правонарушения. Штраф же должен быть действенной мерой наказания и удерживать человека от противоправного поведения, — сказал Александр Семенников.
Депутат также отметил, что несколько дней назад Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал предлагаемые изменения, а затем на пленарном заседании федеральные парламентарии единогласно проголосовали за законопроект.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы:
— До недавнего времени найти управу на большинство нарушителей было невозможно, ведь 500 рублей штрафа тут мало кого остановят. А правовые нормы таковы, что региональное законодательство не может противоречить федеральному, и московский закон о тишине нельзя применять к владельцам шумных авто. Но дело сдвинулось с мертвой точки, и безответственных водителей скоро смогут наказывать более ощутимо.