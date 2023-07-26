Власти регионов смогут штрафовать за неправильную парковку вместо ГИБДД

Регионам России дают право самостоятельно штрафовать за неправильную парковку. Госдума приняла поправки к КоАП, которые позволяют властям Подмосковья рассматривать дела о нарушениях по ч. 4 ст. 12.16, касающейся стоянки и остановки машины в неположенном месте. То есть отныне администрация региона сможет сама штрафовать нарушителей — без участия инспекторов ГИБДД, пишет «Коммерсантъ». Такая схема уже работает в Москве и Санкт-Петербурге.

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Штрафовать подмосковная администрация будет, вероятно, по примеру двух столиц. В Москве и Санкт-Петербурге властям передали управление парковками еще в 2013 году, чтобы разгрузить подразделения ГИБДД. В Москве этим занимается административная дорожная инспекция, в Петербурге — структуры городского комитета по транспорту.

Штраф по ч. 4 ст. 12.16 составляет 1,5 тысячи рублей. Если под знаком висит табличка «работает эвакуатор», машина увозится на штрафстоянку.

В пояснительной записке к поправкам чиновники Московской области отмечают, что передача полномочий позволит им резко увеличить число штрафов. Сейчас ГИБДД фиксирует порядка 300 нарушений правил парковки в день, так как штат сотрудников ограничен. Региону нужно почти в семь раз больше — более двух тысяч в день.