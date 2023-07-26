В соцсетях появились фотографии обновленной Lada Vesta Sport

«Lada Vesta SW Sport. Встретились тестовые образцы трех видов, один с полноценным обвесом и разболтовкой на пять болтов, другой с разболтовкой на пять болтов но без обвеса, третий визуально выглядит обычно, есть информация что какой-то вариант будет собирать дочерняя компания Lada - Sport. Какие-то варианты будут выпускать непосредственно на первой линии главного конвейера завода», — говорится в сообщении.