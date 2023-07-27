Альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi предстоит серьезная реструктуризация

Участники альянса, французский Renault и японские Nissan и Mitsubishi, договорились о перезапуске еще в феврале — он должен был начаться в первом квартале нынешнего года. Однако процесс согласования затянулся, и только к концу июля Renault и Nissan наконец выпустили официальные заявления о том, что все договоренности достигнуты и реструктуризация началась.

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В настоящее время Renault Group владеет 43,4 процента акций акций Nissan Motor, в то время как у Nissan всего 15 процента акций Renault Group. Mitsubishi Motors, которая присоединилась к альянсу лишь в 2016 году, выступает в нем в роли сателлита компании Nissan (владеет 34 процента акций Mitsubishi), так что весомой роли в сделке не играет.

Главная задача грядущей реструктуризации — устранить неравенство в перекрестном владении акций. Для этого Renault передаст 28,4 процента акций Nissan во французский трастовый фонд. Доверительный управляющий уполномочен продать находящиеся в трасте акции Nissan, если это будет выгодно Renault, при этом приоритетное право покупки закреплено за Nissan, как и выбор стороннего покупателя.

Таким образом, Renault и Nissan будут владеть долей в 15 процентов друг друга. Договоренностей о количестве представителей в советах директоров пока нет.