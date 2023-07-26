Chevrolet анонсировал выпуск хетчбэка Bolt нового поколения

«Нашим клиентам нравится нынешний Chevrolet Bolt. Он обеспечивает рекордные продажи и одни из самых высоких показателей удовлетворенности и лояльности клиентов в отрасли. Новый Bolt мы выпустим гораздо быстрее, со значительно меньшими инженерными затратами и капитальными вложениями», — пояснил топ-менеджер.