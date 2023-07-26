В автомашинах Audi появится YouTube

В автомобилях Audi, в которых имеется информационно-развлекательная система MIB 3, скоро появится магазин приложений. И вот теперь, как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель решил добавить в машины приложение YouTube.

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Данная опция станет доступна на некоторых авто 2024-го модельного года. В их число входят A4/A5, Q5, A6/A7, A8, Q8 e-tron и e-tron GT. Следует отметить, что это первое видеоприложение в магазине Audi.