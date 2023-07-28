Турецкого таксиста лишили прав на 58 лет

Полиция Стамбула лишила таксиста водительских прав до 2081 года за регулярное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы задержать мужчину, полицейские переоделись в штатское, вызвали такси и прикинулись клиентами.

Оказалось, что еще в 2012 году мужчина был лишен прав за пьяную езду до 2081 года, однако продолжил работать в такси и с того момента был 15 раз пойман за рулем в нетрезвом виде. За 11 лет сумма штрафов, которые накопил нарушитель, достигла 21 тысячи лир. Через 58 лет водитель сможет вернуть удостоверение, если успешно пройдет психиатрическое освидетельствование, сообщает турецкий телеканал Hürriyet.