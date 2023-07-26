Системы безопасности на электрокарах Tesla могут отказать без предупреждения

Из-за неправильных камер на электрокарах Tesla отказывают системы активной безопасности. По этой причине американский автопроизводитель отзывает партию из 1337 экземпляров Model Y, S и X. По оценкам Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), 80 процентов отозванных машин подвержены этой проблеме. Она кроется во фронтальных камерах, которые имеют неправильный угол наклона.

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Владельцев Model Y, S и X предупредили, что из-за неправильного угла наклона фронтальных камер из строя могут выйти системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и предупреждения о столкновении. При этом водитель не будет знать, что эти функции недоступны, а это чревато возникновением опасной ситуации на дороге.

Отзыв затрагивает электрокары Tesla Model S, произведенные в период с 24 января по 10 июля 2023 года; Model X, выпущенные с 17 января по июль; а также Model Y, сошедшие с конвейера с 27 апреля по 13 июля. Как сообщает Insideevs, Tesla получила более 80 обращений, связанных с выявленной проблемой, однако информацией об авариях, произошедших из-за отказавших систем активной безопасности, автопроизводитель не располагает.