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Tesla предупредила о выходе из строя систем безопасности на Model Y, S и X

Из-за неправильных камер на электрокарах Tesla отказывают системы активной безопасности. По этой причине американский автопроизводитель отзывает партию из 1337 экземпляров Model Y, S и X. По оценкам Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), 80 процентов отозванных машин подвержены этой проблеме. Она кроется во фронтальных камерах, которые имеют неправильный угол наклона.

Системы безопасности на электрокарах Tesla могут отказать без предупреждения
© Tesla

Владельцев Model Y, S и X предупредили, что из-за неправильного угла наклона фронтальных камер из строя могут выйти системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и предупреждения о столкновении. При этом водитель не будет знать, что эти функции недоступны, а это чревато возникновением опасной ситуации на дороге.

Отзыв затрагивает электрокары Tesla Model S, произведенные в период с 24 января по 10 июля 2023 года; Model X, выпущенные с 17 января по июль; а также Model Y, сошедшие с конвейера с 27 апреля по 13 июля. Как сообщает Insideevs, Tesla получила более 80 обращений, связанных с выявленной проблемой, однако информацией об авариях, произошедших из-за отказавших систем активной безопасности, автопроизводитель не располагает.

Ранее в этом году Tesla уже проводила масштабный отзыв — он затронул более миллиона электрокаров всех моделей, которые были произведены в США и Китае с 12 января 2019 года по 24 апреля 2023 года. Причиной стали проблемы с системой рекуперации энергии.