Новый кроссовер Audi Q6 e-tron показали без камуфляжа

В конце 2022 года компания Audi официально подтвердила, что полностью электрический кроссовер Q6 e-tron отправится в серийное производство уже в 2023 году. На обнародованных снимках можно увидеть машину без камуфляжа, передает Carscoops.com.

Кроссовер имеет более «мягкий» дизайн, чем ожидалось ранее, говорится в материале. Также подчеркивается, что облик автомобиля меняют тонкие светодиодные фары.

«Дизайнеры Audi создали довольно агрессивный передний бампер для электрического внедорожника. Задняя часть Q6 e-tron также заслуживает внимания благодаря светодиодным задним фонарям, светодиодной ленте во всю ширину и диффузору в цвет кузова», - отмечается в публикации.

Audi Q6 e-tron построят на архитектуре Premium Platform Electric (PPE), совместной разработке Audi и Porsche. Она имеет 800-вольтовую электросистему.

Стандартная «заряженная» модель будет приводиться в движение двумя электродвигателями мощностью около 375 л.с. с возможностью увеличения мощности до 396 л.с. на короткие промежутки времени.