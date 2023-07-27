Звук мотора Jaguar F-Type сохранят в архиве Британской библиотеки

Звук мотора спорткара Jaguar F-Type сохранят для потомков. Британская компания Jaguar снимает с производства модель F-Type — нынешний год станет для нее последним. Но прежде, чем это произойдет, в архив Британской библиотеки передают звуковую дорожку с ревом 575-сильного мотора V8 — чтобы сохранить его для следующих поколений. Там файл будет храниться рядом с другими культурно значимыми записями.

© Jaguar

Любой желающий сможет воспроизвести звук восьмицилиндрового двигателя объемом 5,0 литра, который развивает 575 лошадиных сил — он были записан в специальной звуковой камере в исследовательском центре Jaguar. Записи появятся в каталоге Британской библиотеки осенью этого года.

Но послушать ее можно уже сейчас — он размещен на официальном YouTube-канале марки.

Последним F-Type, оснащенным мотором V8, стал F-Type 75 Edition — «прощальная» версия модели, которая в Великобритании стоит от 102 870 фунтов стерлингов (почти 12 миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня). Числовой индекс в названии спецсерии не случаен: историю спорткаров в Jaguar ведут от XK120 образца 1948 года, то есть в следующем году «драйверским» двухдверкам исполнится 75 лет.