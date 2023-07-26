Марка Haval начала продажи обновленного Dargo

Две недели назад марка Haval представила обновлённый Big Dog, известный в Китае как Dagou, а в России как Dargo. Теперь кроссовер вышел на домашний рынок. Цена оказалась выше, чем у предшественника.

© www.autohome.com.cn

Обновлённый Haval Big Dog получил пересмотренный дизайн передней части и более мощный турбомотор: двухлитровую турбочетвёрку мощностью 238 л.с. Этот двигатель работает в паре с 9-ступенчатым "роботом". Полуторалитровый агрегат сохранил своё место в гамме и по-прежнему комплектуется 7-скоростной роботизированной коробкой. Привод - передний и подключаемый через муфту полный.

Цены на автомобиль 2024 модельного года в Китае: 123 900 - 149 900 юаней (1,56 - 1,89 млн рублей). Стоимость Big Dog в дореформенной версии - 119 900 - 167 900 юаней (1,51 - 2,2 млн рублей). Это говорит о том, что китайцы провели ротацию комплектаций и пересмотр оснащения.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn