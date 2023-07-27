В Самаре сотрудники ДПС попались на взятке в пачке сигарет

В Самаре двое сотрудников ДПС попали под проверку из-за видео в соцсетях, на котором, предположительно, получили от водителя взятку в пачке сигарет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Видеоролик с двумя автоинспекторами появился в соцсетях. Как рассказал его автор, запись была сделана 10 июля на улице Молодежной в Самаре. На ней видно, что двое стоящих у служебной Lada полицейских подождали некоего мужчину, который передал одному из них пачку сигарет. Сотрудник ДПС что-то достал из пачки и положил себе в карман.