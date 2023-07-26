У городского хэтчбека "Honda e" преемника не будет

Городской электромобиль Honda e был с большим энтузиазмом встречен публикой во время премьеры в 2019 году, но его продажи оказались удручающими: второго поколения у Honda e не будет, вместо него компания станет предлагать электрические кроссоверы.

Honda e создавался с прицелом на европейский рынок, премьера прошла весной 2019 года на Женевском автосалоне, продажи начались в 2020-м, и этот же год стал для Honda e наиболее успешным — тогда в Европе было реализовано более четырёх тысяч экземпляров этой модели. Между тем Honda рассчитывала продавать в Европе не менее десяти тысяч электрических хэтчбеков в год, и все показания к тому вроде бы были — Honda e даже стал обладателем титула «Автомобиль года в Германии 2021», прежде японские модели такой чести не удостаивались.

Габаритная длина Honda e — 3894 мм, колёсная база — 2538 мм. Объём багажника — 171 л

Европейцам, да и вообще автолюбителям со всего света очень понравился ностальгический дизайн Honda e и его стильный, дорого выглядящий интерьер с пятиэкранной передней панелью, но реальные потребительские качества японской новинки оказались неважными, а цена — слишком высокой.

Сейчас Honda e стоит в Германии от 39 900 евро, то есть на уровне более крупного хэтчбека Volkswagen ID.3, при этом у Honda e очень скромная батарея ёмкостью всего 35,5 кВт·ч, полного заряда которой хватит максимум на 222 км пробега по циклу WLTP (в реальности — примерно на 120-150 км). Единственный электромотор в Honda e расположен на задней оси и вращает задние колёса, что придаёт управляемости довольно азартный характер. Максимальная отдача электромотора — 113 кВт (154 л.с.) и 315 Нм, до 100 км/ч Honda e разгоняется за 8,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 145 км/ч.

Слухи о готовящейся спортивной версии Honda e с приставкой Type R, к сожалению, так и остались слухами. Более того, электрическому хэтчбеку, судя по всему, жить осталось недолго: журнал Autocar со ссылкой на главу британского автомобильного подразделения Honda Ребекку Адамсон сообщил, что у Honda e точно не будет наследника, так как компания решила сосредоточится на кроссоверах.

Сейчас Honda запускает в Европе компактный электрический кроссовер e:Ny1 с батареей ёмкостью 68,8 кВт·ч, он может проехать на одной зарядке 412 км по циклу WLTP. Honda рассчитывает, что на e:Ny1 может прийтись пятая часть продаж Honda в Европе — тоже, если честно, слишком оптимистические ожидания, потому что цена опять слишком высокая — от 47 590 евро в Германии, за эти деньги на рынке есть много куда более привлекательных альтернатив. Батарея у Honda e:Ny1 не интегрирована в кузов, а висит под брюхом, дорожный просвет из-за этого — всего 135 мм, даже у Honda e больше — 145 мм.