Кроссоверы BAIC Ruixiang X5 появились в РФ по цене от 2,2 млн рублей

В разных городах России дилеры начали предлагать автомобиль BAIC Ruixiang X5. Несмотря на то, что автомобили BAIC официально продаются в стране и собираются на калининградском заводе «Автотор», Ruixiang X5 привезли по параллельному импорту, сообщает «Газета.ру».

© BAIC

BAIC Ruixiang X5 был представлен в Китае в 2021 году. По своему названию он намекает на возможное соперничество с BMW X5, но на самом деле по размерам (4788 х 1875 х 1730 мм) он больше соответствует BMW X3. При этом автомобиль вмещает три ряда сидений.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Внутри машины можно найти цифровую приборную панель с 10-дюймовым экраном и 12-дюймовый экран в составе медиасистемы. Комплектация также включает панорамную крышу, системы климат- и круиз-контроля, парковочные датчики спереди и сзади, а также камеру заднего вида.